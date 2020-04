QIFESH en kickbokser Mohammed Jaraya slaan handen ineen (video)

Marokkaans-Nederlands kledingmerk QIFESH en Marokkaanse kickbokser Mohammed Jaraya slaan de handen ineen voor een unieke samenwerking.

"Een beetje van beide werelden, dat is hoe ik deze samenwerking het beste kan beschrijven", zegt Majid Alouch, eigenaar van kledingmerk QIFESH. Het merk besloot in plaats van een voor de hand liggende samenwerking met een artiest of ander kledingmerk, juist een samenwerking te doen met een sportman. Op hun pad kwamen zij kickbokser Mohammed Jaraya tegen, een Marokkaanse kickbokser met een passie voor mode.

De samenwerking resulteerde in de DESTROYER HOODIE, de naam is geïnspireerd door de de bijnaam van Mohammed "The Destroyer" Jaraya. De hoodie is al kickboksend ontworpen door Mohammed Jaraya die een patroon creëert door met zijn, in verf gedoopte bokshandschoenen, op een blanco hoodie slaat. Dit alles is te zien in de promotievideo die als kick-off fungeert voor de "hopelijk langdurige samenwerking tussen QIFESH en Jaraya".





De hoodies werden begin april in een bepekte oplage uitgebracht en verkochten razendsnel uit. De makers hebben besloten vrijdag een tweede oplage beschikbaar te stellen.





De verkoop van de tweede en tevens laatste oplage start vrijdag 24-04-2020 om 19:00 op qifesh.com





© MAROKKO.NL 2020