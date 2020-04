Steeds minder actieve coronagevallen in Italië

In Italië blijft het aantal mensen dalen dat volgens officiële cijfers nog is besmet met het coronavirus

Het aantal actieve coronagevallen nam voor de vierde dag op rij af: van 107.699 op woensdag naar 106.848. Dat lijkt erop te wijzen dat de epidemie langzaam iets minder hevig wordt. Ondanks die positieve trend steeg het dodental harder dan een dag eerder. Er overleden in een etmaal 464 patiënten met het virus, tegenover 437 op woensdag. In totaal zijn in het land al 25.549 patiënten gestorven. Italië heeft daarmee wereldwijd het hoogste officiële dodental na de VS.Het aantal patiënten dat weer is genezen van het virus, ligt echter veel hoger. Het gaat om 57.576 mensen, zeggen de autoriteiten. Die maakten donderdag voor het eerst bekend hoeveel personen in totaal zijn getest op een coronabesmetting. Het gaat om ruim een miljoen mensen op een bevolking van ongeveer 60 miljoen.Sinds het begin van de uitbraak hebben bijna 190.000 mensen in Italië positief getest. Er komen dagelijks nog steeds duizenden nieuwe besmettingen bij. De autoriteiten stelden donderdag dat de laatste 24 uur bij 2646 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben. Dat waren er woensdag nog 3370.