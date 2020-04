Marokko: 'Voldoende voorraad tijdens coronacrisis en Ramadan'

marokko 23 apr 21:06

De autoriteiten in Marokko houden de voedselvoorziening nauwlettend in de gaten en melden dat er voldoende voorraad is om aan de binnenlandse vraag te voldoen

Supermarkten en groothandels hebben voldoende voorraad en toevoer om tijdens de vastenmaand Ramadan en de maanden daarop aan de vraag te kunnen voldoen, dat meldt het interministerieel commissie dat belast is met het bewaken van de voedselvoorziening.

De commissie komt sinds het begin van de virusuitbraak wekelijks bijeen om de toezicht op nationale voedselmarkten tijdens de coronacrisis te bespreken. Het doel van de commissie is om de continuïteit van de voedselproductie te verzekeren en eventuele prijsstijgingen tijdig te signaleren.

Naast groenten en peulvruchten benadrukte het ministerie van Landbouw dat ook voldoende melk, vlees en eieren beschikbaar is. © MAROKKO.NL 2020