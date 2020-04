Ouarzazate: 133 gevangenen testen positief op coronavirus

Van de 309 gevangen in de lokale gevangenis in Ouarzazate testten 133 gedetineerd positief op het longvirus COVID-19

Dat meldt de delegatie voor gevangenisbeheer en re-integratie (DGAPR). Alle besmette gedetineerden zijn afgezonderd.





Het onderzoeken van de gehele gevangenispopulatie in Ouarzazate werd gedaan nadat in andere gevangenissen het coronavirus werd geconstateerd.





In de Ksar Kbir gevangenis nabij Tanger testte één persoon positief. Vijf gevangenen die met hem in contact zijn geweest zijn in quarantaine geplaatst.

