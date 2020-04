DGSN lanceert app om automobilisten te volgen tijdens lockdown (video)

Het project is als proef gestart in Rabat, Salé en Témara en zal op korte termijn worden uitgebreid naar de rest van het land.

De app maakt het mogelijk om de route van automobilisten te volgen om te controleren of het uitgaansverbod wordt nageleefd. Overtreders worden op de hoogte gebracht van de overtreding en voorlopig nog niet bestraft totdat de testfase is afgerond en het project landelijk is uitgerold.









Volgens DGSN worden de gegeven niet opgeslagen op de mobiele apparaten van de agenten. "Gegeven worden opgeslagen op een beveiligde server en zijn niet beschikbaar voor het publiek.", meldt DGSN in een verklaring.





Sinds het ingaan van de avondklok op 20 maart is het enkel toegestaan de openbare ruimte te betreden als daar een geldige reden voor is. Mensen die toch de deur uit gaan dienen een 'verplaatsingsvergunning' bij zich te hebben. Inmiddels is het aantal arrestaties voor het schenden van de preventiemaatregelen opgelopen tot meer dan 50.000.





Eind april wordt naar verwachting een andere app in gebruik genomen. De corona-app moet het doen van contactonderzoek bij besmette personen vergemakkelijken.