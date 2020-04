Oversterfte Nederland neemt af: Vorige week 'slechts' 1.200 meer overledenen dan gemiddeld

Er zijn vorige week in totaal 4300 mensen overleden. Dat zijn er wederom meer dan gemiddeld, maar wel minder dan een week eerder.





Waarschijnlijk heeft het nieuwe coronavirus minder dodelijke slachtoffers geëist. Het RIVM weet tot nu toe van 794 mensen die in week 16 (13 tot en met 19 april) zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. In totaal waren er toen zo'n 1200 meer overlijdens dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar.





Onderzoekers kijken naar het totale sterftecijfer om in te schatten hoeveel mensen werkelijk zijn overleden aan het nieuwe coronavirus. Zij verwachten namelijk dat Covid-19 meer dodelijke slachtoffers heeft geëist dan officieel bekend is. Want niet iedereen die overlijdt aan het virus, is daar ook voor getest.

© ANP 2020

Ook het aantal sterfgevallen in verzorgings- en verpleeghuizen is gedaald. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).