Het aantal mensen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld in Spanje ligt vrijdag ruim hoger dan 24 uur eerder.





Het geregistreerde dodental in Spanje is in een etmaal tijd met 367 gestegen tot 22.524. Dat aantal ligt lager dan op donderdag, toen 440 doden in 24 uur werden gemeld.

© ANP 2020

6740 mensen hebben positief getest, tegenover 4635 op donderdag. Het aantal geregistreerde besmettingen staat op 219.764.