Corona in Marokko: 726.000 mensen ontslagen, 142.000 bedrijven gestopt

In Marokko zijn zo'n 726.000 mensen met een arbeidsovereenkomst werkloos geraakt als gevolg van de uitbraak van het coronavirus

Het aantal vertegenwoordigt 20% van de beroepsbevolking in Marokko, meldt het Marokkaans bureau voor de statistiek (HCP) na een voorlopig onderzoek naar de impact van COVID-19 op het Marokkaanse bedrijfsleven. Meer dan de helft van de ontslagen werknemers (57%) was werkzaam voor het midden- en kleinbedrijf.





Ongeveer 27% van de Marokkaanse bedrijven gaf aan tijdelijk of definitief hun personeelsbestand te hebben verminderd. Met 245.000 opgeschorte arbeidsplekken is de dienstensector het zwaarst getroffen, het aantal vertegenwoordigd 17,5% van alle arbeidsplekken in de sector.





De industriële sector registreerde een daling van 195.000 arbeidsplekken, 22% van alle arbeidsplekken in de sector. De bouwsector verloor 170.000 banen, 24% van het totaal aantal arbeidsplekken in de bouw. Andere zwaar getroffen sectoren zijn de textielindustrie (-34%), hotels en accommodatie (-31%) en horeca (-26%).





Opgeschorte bedrijfsactiviteiten

Ongeveer 142.000 bedrijven hebben aangegeven hun activiteit op te schorten. Het aantal vertegenwoordigt 57% van alle bedrijven die zijn geregistreerd in het handelsregister van Marokko. Het merendeel van die bedrijven (135.000) gaf aan dat de opschorting van bedrijfsactiviteiten van tijdelijke aard is. Zo'n 6.300 bedrijven zijn definitief gestopt.





Van de 142.000 getroffen bedrijven zijn 72% micro-ondernemingen, gevolgd door het midden- en kleinbedrijf (26%) en grote bedrijven (2%).





Minder export

Ook exportbedrijven zijn zwaar getroffen door de COVID-19 pandemie. Twee-derde van de bedrijven zegt getroffen te zijn door de pandemie. Meer dan de helft (56%) heeft de activiteiten tijdelijk stopgezet, 11% is definitief gestopt. Slechts een derde van de exportbedrijven heeft de activiteiten kunnen voortzetten, zij het met verminderde capaciteit.





De exportsector vertegenwoordigt met 133.000 ontslagen werknemers bijna een vijfde (18%) van het totaal. De uitvoer van textiel en leder is verantwoordelijk voor 62% van de vermindering van de arbeidskrachten in de sector, gevolgd door de uitvoer van metalen en mechanische constructies, de uitvoer van agro-industrie en de uitvoer van chemicaliën.

