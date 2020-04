Twee aanhoudingen in zaak neerschieten oud-voetballer Abdellaoui

De politie heeft deze week twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar het neerschieten van oud-profvoetballer Yassine Abdellaoui in februari.

Het zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De aanhoudingen waren op dinsdag en donderdag, meldt de politie. Abdellaoui werd vorig jaar op 6 februari onder vuur genomen op de George Sliekerkade in de Amsterdamse wijk IJburg. Door de schoten raakte hij gewond, maar niet levensgevaarlijk.De politie trok eerder al de conclusie dat hij niet betrokken was bij een conflict . Zelf zei de toen 43-jarige Abdellaoui dat hij vermoedelijk niet het beoogde doelwit was. De kogels zouden bestemd zijn geweest voor zijn zwager, aangezien hij neergeschoten werd voor het huis van zijn zus, van wie hij een auto had geleend.Over de aangehouden verdachten en over wat hun mogelijke rol was, kan de politie nu niet meer informatie geven "in het belang van het onderzoek". Eerder deze maand meldde de politie al dat er vijf tips in deze zaak waren binnengekomen.