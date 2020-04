Avondklok Marokko tijdens Ramadan verschoven naar 19.00 uur

De Ramadan begint in Marokko op zaterdag 25 april . Met ingang van zaterdag wordt de avondklok een uur verschoven en gaat deze om 19:00 uur in. Het is tussen 19.00 uur en 5.00 uur niet toegestaan de straat op te gaan, met uitzondering van mensen met vitale beroepen met een verplaatsingsvergunning.