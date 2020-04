Marokko ziet forse daling verkeersongevallen

Autoriteiten registreerden een afname van 81% in het aantal verkeersslachtoffers vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Sinds het uitroepen van de noodtoestand is het sterftecijfer door verkeersongevallen aanzienlijk gedaald. Vorige week vielen er zes doden en raakten 410 anderen gewond bij 326 verkeersongevallen in Marokkaanse steden, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN in een verklaring.





De cijfers zijn aanzienlijk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Door de lockdown zitten veel mensen thuis en liggen de doorgaans drukke verkeersaders er nu verlaten bij. Ook het aantal verkeersovertredingen is sterk gedaald.





Alhoewel de daling gerelateerd is aan de coronamaatregelen en dus van tijdelijke aard is, liggen de cijfers een stuk dichter bij de verkeersveiligheidsdoelstellingen van Marokko. In 2017 lanceerde Marokko een verkeersveiligheidsstrategie om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen het jaar 2026 te verlagen naar maximaal 1.900 per jaar





Het aantal verkeersdoden in Marokko bedraagt ​​jaarlijks meer dan 3.000. In de afgelopen tien jaar kwamen jaarlijks ongeveer 3.500 mensen om het leven bij verkeersongevallen en raakten 12.000 anderen ernstig gewond. Gemiddeld sterven er dagelijks 10 mensen in het verkeer en raken 33 anderen ernstig gewond. Verkeersongevallen veroorzaken ook een jaarlijks economisch verlies van bijna 2,5% voor het BNP van Marokko.





Om de verkeersveiligheidsdoelstellingen te halen is de Marokkaanse regering van plan verkeersveiligheid in het onderwijspakket op te nemen. Ook wordt de komende jaren geïnvesteerd in de infrastructuur.

© MAROKKO.NL 2020