Saoedische coalitie verlengt wapenstilstand in Jemen

De door Saoedi-Arabië geleide coalitie die de Houthi-rebellen in Jemen bestrijdt, heeft de eenzijdige wapenstilstand daar met een maand verlengd.

De coalitie zegt in een verklaring dat nog steeds een permanent bestand kan worden gesloten. De Saoediërs voeren in hun straatarme buurland al jaren bombardementen uit op doelen van de Houthi's. Die verdreven in 2014 de Jemenitische regering uit hoofdstad Sanaa. Saoedi-Arabië ziet de rebellen als een verlengstuk van aartsrivaal Iran en greep militair in.Het slepende conflict heeft in Jemen geleid tot een ongekende humanitaire crisis. Die dreigt verder te verslechteren doordat nu ook het coronavirus is opgedoken in het land. De eerste besmetting werd deze maand vastgesteld.De Houthi's hebben eerder kritiek geuit op de wapenstilstand, die eenzijdig is afgekondigd door de coalitie. Het ging volgens de opstandelingen om een pr-stunt. De strijd tussen de opstandelingen en strijders van de Jemenitische regering ging gewoon door.