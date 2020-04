Saoedische mensenrechtenactivist Abdullah al-Hamid sterft in gevangenis

Volgens berichten in de media leidde "medische nalatigheid" tot de dood van Abdullah al-Hamid

De Saoedische mensenrechtenactivist en gerenommeerde academicus Abdullah al-Hamid is in de gevangenis overleden. Al-Hamid is een mensenrechtenverdediger en één van de oprichters van de onafhankelijke Saudi Civil and Political Rights Association (ACPRA).





Prisoners of Conscience (PoC), een Twitter-account dat de situatie van politieke gevangenen in Saoedi-Arabië documenteert, zei dat al-Hamid stierf als gevolg van "opzettelijke medische nalatigheid". Al-Hamid lag 15 dagen in coma na een herseninfarct.









De Saoedische mensenrechtenorganisatie ALQST, die van buiten het Saoedische Koninkrijk opereert, meldde dat Al-Hamid in maart 2013 werd gearresteerd en zonder opgaaf van reden werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar.





Volgens ALQST verslechterde de gezondheidstoestand van al-Hamid Al na drie maanden detentie en moest hij voor behandeling naar het ziekenhuis waar een arts een dringende hartoperatie voorstelde. Saoedische autoriteiten stuurden Al-Hamid echter terug naar de gevangenis totdat een hartoperatie kon worden uitgevoerd.





De Saoedische autoriteiten hebben nog geen commentaar gegeven op het overlijden.

