Graanproductie Marokko daalt met 42% in 2020

De droogte is de belangrijkste oorzaak van de forse daling.

Het Marokkaanse Ministerie van Landbouw schat de productie van de drie belangrijkste granen voor het landbouwseizoen 2019-2020 op 30 miljoen kwintalen, een daling van 42% in vergelijking met het seizoen 2018-2019.





De geraamde graanproductie omvat 16,5 miljoen kwintalen zachte tarwe, 7,5 miljoen kwintalen durumtarwe en 5,8 miljoen kwintalen gerst.





Ondanks de verwachte daling zal de bevoorrading van de binnenlandse markten consistent blijven. Marokko heeft voldoende voorraden voor 4,5 maand.





Droogte

De droogte is de belangrijkste oorzaak van de forse daling. Het landbouwseizoen 2019-2020 registreerde op 22 april slechts 205 mm neerslag, 25% minder dan in dezelfde periode vorig jaar (282,1 mm) en 34% minder dan het 30-jarig gemiddelde (323,7 mm). Het ministerie verwacht dat de situatie de komende twee weken zal verbeteren als gevolg van gunstige regenvoorspellingen.





Met uitzondering van granen vertonen alle gewassen een normale of in sommige gevallen zelfs betere resultaten dan in 2019. Citrusvruchten en olijfbomen tonen bijvoorbeeld goede productievooruitzichten als de gunstige weersomstandigheden in mei-juni aanhouden.

