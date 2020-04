Tanger gebruikt drones om lockdown te handhaven (video)

Lokale autoriteiten in Tanger zetten drones in om burgers te informeren over het belang van de naleving van de preventiemaatregelen

In de wijk Bir Shifa in Tanger werd een drone met megafoon ingezet om een vooraf opgenomen geluidsfragment af te spelen.









De actie was een initiatief van Yassin Benjdia van een bedrijf dat gespecialiseerd is in de inzet van de onbemande vliegtuigjes. Benjdia wilde een steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus en besloot de autoriteiten een helpende hand te reiken.





In andere steden in Marokko zijn soortgelijke initiatieven geweest. Ook in Casablanca en Marrakech werden drones ingezet om omwonenden te informeren over de veiligheidsmaatregelen.

© MAROKKO.NL 2020