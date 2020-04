Onderwijsminister belooft studenten meer coronacompensatie

Studenten die met hun afstuderen in zicht vertraging oplopen door de coronamaatregelen, krijgen toch compensatie.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wees er tot dusver op dat deze studenten ook kunnen bijlenen, maar komt ze nu verder tegemoet. Wie er precies in aanmerking komt en op hoeveel geld deze studenten kunnen rekenen, moet ze nog uitwerken. De universiteiten en hogescholen zijn al sinds medio maart gesloten. Studenten kunnen vanuit huis wel colleges volgen, maar bijvoorbeeld stages en practica zitten er niet in. Daardoor dreigt voor velen van hen studievertraging.Een eerstejaars kan die later nog wel inhalen, denkt Van Engelshoven. Maar veel studenten die voor de zomer wilden afstuderen, lukt dat nu niet, erkent ze. Voor hen dreigt dat ze ook na de zomer nog collegegeld moeten betalen en andere kosten moeten maken.Studenten- en jongerenorganisaties drongen al langer aan op compensatie voor deze gedupeerde studenten. Als studenten een lening krijgen, kan drie maanden vertraging neerkomen op 3500 euro extra studieschuld, waarschuwden studentenorganisaties ISO en LSVb en de jongerenvakbonden FNV Young & United en CNV Jongeren vrijdag in een gezamenlijke oproep. De al eerder beloofde hulp voor studenten die vertraging oplopen "doordat zij zelf ziek worden, mantelzorg bieden of kinderen thuis hebben", vinden de vier organisaties niet genoeg.