Emiraten starten met 'halal' loterij

De trekking werd gedaan door de Libanese televisiepresentator Wissam Breidy en de Indiase actrice en model Aishwarya Ajit. De hoofdprijs voor het matchen van alle zes nummers bedroeg AED35 miljoen (€9 miljoen).





Emirates Loto-baas Paul Sebestyen, een loterijveteraan uit de Verenigde Staten (VS) die wereldwijd opereert, vertelde tegen lokale nieuwsdienst The National dat de loterij "levens zou veranderen" door donaties aan "liefdadigheidsorganisaties". Bronnen van Emirates Loto hebben geweigerd verkoopcijfers van de eerste trekking te verstrekken maar verzekeren dat de ontvangst "zeer positief was".





Fatwa

Kansspelen is in de islam verboden! De organisatoren van deze loterij zijn er echter in geslaagd een religieuze orde (fatwa) te verkrijgen (uitgegeven door de Algemene Autoriteit van Islamitische Zaken in Abu Dhabi) waarbij deze loterij is vrijgesteld van het verbod.

De vrijstelling werd verkregen omdat de organisatie ervoor heeft gezorgd dat er een "waarde-uitwisseling" plaatsvindt bij de aankoop van het lot. De loten zijn namelijk vermomd als "waardevolle ansichtkaarten" van iconische bezienswaardigheden in Dubai en andere Emiraten. Als je lot of "ansichtkaart" niet valt heb je niet verloren want je hebt altijd je "waardevolle ansichtkaart" als aandenken, is het idee.





De "ansichtkaarten" kosten AED35 (€9,-) en zijn te koop bij deelnemende retailers of via de Emirates Loto-website en -app. Met uitzondering van een aantal gesanctioneerde landen kan dus iedereen die ouder is dan 18 jaar meespelen. De lijst met landen die niet mee mogen spelen omvat onder meer Afghanistan, Cuba, Israël, Noord-Korea, Somalië, Syrië en Oekraïne.





De eerste trekking van de loterij zou eind maart plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege de coronamaatregelen in de VAE. De volgende trekking zal dus plaatsvinden in de heilige vastenmaand Ramadan. De jackpot is zaterdag niet gevallen en wordt voor de volgende trekking verhoogd naar AED40 miljoen (€10 miljoen).