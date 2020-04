'Politiek spel' Nederland is grondslag voor tegenwerking door Marokkaanse autoriteiten

Buitenlandminister Bourita spreekt ongenoegen uit over de houding van de Belgische en Nederlandse autoriteiten bij de repatriëring van in Marokko gestrande reizigers.

De Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita hekelt de "discriminerende houding" waarmee Belgische en Nederlandse autoriteiten de onderdanen van Marokkaanse afkomst behandelden bij repatriëringsverzoeken voor in Marokko gestrande onderdanen, meldt persbureau Maghreb Arab Press (MAP).





Tijdens een vergadering van de Commissie Buitenlandse Zaken en Nationale Defensie gewijd aan in het buitenland gestrande Marokkanen, gaf de minister aan dat op de ruim 40 door België georganiseerde repatriëringsvluchten geen Belg van Marokkaanse afkomst werd geëvacueerd. Nederlandse autoriteiten gebruikten volgens Bourita dezelfde "segregatie" bij het aanleveren van passagierslijsten.





Volgens een bron die de vergadering van de commissie bijwoonde benadrukte Bourita dat Marokko alle faciliteiten had verleend aan landen die om de repatriëring van onderdanen vroegen. In tegenstelling tot de ruim 40 landen die samen ruim 500 geautoriseerde repatriëringsvluchten uitvoerden organiseerden Nederland en België deze repatriëringsoperaties met "politiek opportunisme", meldt dagblad Al Ahdath Al Maghribia vrijdag.





Volgens Bourita heeft Marokko de terugkeer van Nederlanders nooit tegengehouden. Nederland zou een dertigtal vluchten hebben georganiseerd voor "autochtone Nederlanders". Pas daarna zou er aandacht zijn geweest voor mensen met de dubbele nationaliteit.

Bourita benadrukte dat Marokko ook geen problemen ondervond bij de ruim 180 repatriëringsvluchten van de Franse overheid. Marokko weigert echter dat buitenlandse partijen misbruik maken van de huidige situatie en het debat over de dubbele nationaliteit vanuit "politiek opportunisme" benaderen.





De minister onderstreepte dat het besluit om de grenzen te sluiten en het vliegverkeer op te schorten is genomen om Marokko en haar onderdanen te beschermen tegen de pandemie. Gezondheidsinstellingen in Marokko hebben niet de capaciteit om coronapatiënten uit het buitenland op te vangen. "Sinds 15 maart is niemand Marokko binnengekomen en wij zijn zonder uitzondering resoluut in de toepassing van dit besluit", antwoordde de minister op de vraag van parlementariërs over de 21.000 Marokkanen die in het buitenland vastzitten.

