Frankrijk meldt laagste stijging coronadodental in weken

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Frankrijk is met 389 gestegen naar 22.245. Het gaat om de laagste dagelijkse stijging sinds 29 maart.

Ook het aantal nieuwe besmettingen (2685) dat is gemeld lag vrijdag lager dan een dag eerder. De Franse autoriteiten hebben inmiddels bij 187.708 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen.De cijfers wijzen erop dat de lockdownmaatregelen in Frankrijk de verspreiding van het virus hebben vertraagd. Het aantal patiënten in ziekenhuizen daalde voor de tiende dag op rij naar 28.658.