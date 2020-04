België versoepelt coronamaatregelen vanaf 4 mei

De beperkende maatregelen in België tegen verspreiding van het coronavirus worden vanaf 4 mei stapsgewijs versoepeld.

Mondkapjes

© ANP 2020

Bedrijven mogen dan weer opstarten mits werknemers voldoende afstand kunnen houden. Alle winkels mogen op 11 mei weer open onder strenge voorwaarden, maar kapperszaken nog niet. De Belgische premier Sophie Wilmès maakte dat vrijdagavond bekend na ruim zeven uur beraad in de Nationale Veiligheidsraad met de leiders van de regeringen van Vlaanderen, Wallonië en Brussel.Bepaalde sporten met maximaal één ander wordt weer toegestaan. Een deel van de scholen kan de deuren vanaf 18 mei weer openen, waarvoor allerlei veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Zo moeten scholieren vanaf 12 jaar en leraren de hele dag een mondmasker dragen en zitten er veel minder leerlingen in de klas.Restaurants blijven voorlopig dicht, maar krijgen uitzicht om in juni open te gaan. Cafés volgen later. Dagtrips kunnen vanaf 18 mei weer worden overwogen, maar wat langer reizen in of buiten België op zijn vroegst in juni.Elke inwoner van België krijgt minstens één mondkapje van de overheid. In het ov is het vanaf 4 mei verplicht voor reizigers ouder dan 12 jaar mond en neus te bedekken. Een sjaal of andere bedekking van neus en mond is ook toegestaan.Na zeven weken van opofferingen is het nu tijd om naar de toekomst te kijken, sprak Wilmès. Zij bedankte de bevolking voor het lange thuisblijven en naleven van de voorschriften. Als het virus weer opflakkert kan de versoepeling worden teruggedraaid, waarschuwde zij.