Uitbraak coronavirus Italië al in januari

De uitbraak van het coronavirus in Italië, dat als eerste grote westerse land werd getroffen, begon al in januari. De eerste infecties vonden toen al plaats en mogelijk zelfs nog eerder, melden wetenschappers.

Italië begon met testen op corona nadat op 21 februari in het Noord-Italiaanse Codogno de eerste positieve diagnose was gesteld. Meteen schoten de aantallen gemelde besmettingen en doden omhoog. Deskundigen vermoedden dan ook snel dat het virus zich al weken onopgemerkt had kunnen verspreiden.De snelle uitbraak voedt ook de vermoedens dat het virus door een groep het land is binnengebracht, en waarschijnlijk niet door één persoon. In een achteraf gezien tevergeefse poging een epidemie te voorkomen staakte Italië op 31 januari het luchtverkeer met China, waar eind vorig jaar de uitbraak begon.Andere experts sluiten niet uit dat het virus in de tweede helft van januari via Duitsland Italië is binnengekomen, en niet direct uit China.