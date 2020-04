Ziyech baalt van gemiste landstitel Ajax

Hakim Ziyech had zich een ander afscheid voorgesteld bij Ajax. De spelmaker vertrekt komende zomer naar Chelsea, zonder tweede landstitel op rij.

De KNVB heeft besloten dat het seizoen geen kampioen verdiende, nu verder voetballen niet meer mogelijk was door het besluit van het kabinet om alle evenementen tot 1 september te verbieden."Dat doet zeker pijn", zegt Ziyech op de website van zijn club. "Dat hoor je van de andere jongens ook. Er wordt geen schaal uitgereikt. Ik ga weg aan het einde van het seizoen en had het mooi willen afsluiten. Dat is echt zonde", aldus de international van Marokko, die belooft terug te komen naar de Johan Cruijff ArenA om afscheid te nemen van de supporters van Ajax.