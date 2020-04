FIOD houdt man aan voor verkopen ondeugdelijke mondmaskers

De FIOD heeft vrijdag een 57-jarige man aangehouden in zijn woning in Apeldoorn. Hij zou 15.000 ondeugdelijke mondmaskers hebben verkocht, die voornamelijk zijn terechtgekomen bij zorginstellingen.

De kwaliteit van de maskers zou niet voldoende zijn om de bescherming te bieden die van deze FFP2-maskers mag worden verwacht. De FIOD heeft met alle afnemers contact opgenomen.De Apeldoorner had de mondmaskers uit China geïmporteerd. Vermoedelijk is bewust op het invoerdocument weggelaten dat het om persoonlijke beschermingsmiddelen ging, om de Nederlandse overheid te misleiden, aldus de FIOD. Bij de zending zaten mogelijk ook vervalste certificaten.De aangehouden man wordt verdacht van het verkopen van goederen terwijl hij wist dat die "voor het leven of de gezondheid schadelijk" zijn en van valsheid in geschrifte.De opsporingsdiensten en het OM zijn momenteel heel fel op mensen die de coronacrisis misbruiken voor eigen gewin.