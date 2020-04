Koning Mohammed VI stuurt moslimwereld ramadanwens

Koning Mohammed VI heeft vrijdag felicitaties verstuurd naar moslimleiders wereldwijd om het begin van de vastenmaand Ramadan te vieren.

In zijn ramadanboodschap sprak de koning zijn hoop uit dat het begin van de vastenmaand een teken is van "genade, gezondheid en gemoedsrust" voor de moslimgemeenschap en de wereld. De Marokkaanse vorst wenst dat de Ramadan een bron is van "meer hoop en samenwerking" is.





Voor de meerderheid van de moslimwereld was vrijdag de eerste dag van de Ramadan. In Marokko en Oman start echter vandaag pas de vastenmaand.

