Spaanse krant: Marokko misbruikt coronacrisis om Ceuta en Melilla af te sluiten

Volgens de Spaanse krant probeert Marokko de informele handel tussen inwoners van Noord-Marokko en de Spaanse enclaves te "verdrinken".

Een artikel gepubliceerd in de Spaanse krant El Espanol beweert dat Marokko van plan is opzettelijk de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla af te sluiten door de landgrenzen tot de herfst gesloten te houden. De Spaanse krant citeert daarbij de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laia, die zei dat het nog onzeker is of Marokko de sluiting van de grensovergangen tot volgend najaar zal verlengen.





Volgens El Espanol beoogt de vermeende verlengde sluiting van de grenzen Spaanse burgers te dwingen een deel van hun inkomen, dat tot nu toe voornamelijk wordt verdiend met smokkelwaar, om te buigen naar toerisme.





Volgens de krant heeft de sluitingsmaatregel directe gevolgen voor meer dan 60.000 Marokkanen die voorheen dagelijks de grens met Ceuta overstaken. Het artikel schetst hoe een verlengde sluiting van de grenzen het levensonderhoud zou schaden van Marokkanen die voor smokkelwaar naar Melilla of Ceuta reizen.





El Espanol geeft echter toe dat Marokkanen die legaal in Melilla en Ceuta werken nog wel de grens kunnen oversteken zodra Rabat de grensblokkade opheft.





Marokko riep 19 maart de noodtoestand uit en passagiersverbindingen via lucht-, land- en zeevaartreizen werden opgeschort als onderdeel van inspanningen om de bevolking te beschermen tegen de verspreiding van het longvirus COVID-19. De noodtoestand werd 18 mei met een maand verlengd . Tot dusver heeft de Marokkaanse regering geen plannen gemaakt voor een versoepeling van de maatregelen of een exitstrategie.





Spanningen

De spanningen tussen de stadsenclaves Ceuta en Melilla en Rabat dateren van vóór de uitbraak van het coronavirus. De grensovergang Melilla is al bijna twee jaar gesloten en eind 2019 werden extra beperkingen opgelegd aan de grensovergang Tarajal II-poort naar Ceuta.





De sluiting was een gevolg van de zwarte handel en de nadelige effecten daarvan op de economie in de regio. De Marokkaanse douane en belastingdienst schatte begin februari dat bij de smokkelwaar een bedrag gemoeid is van tussen de zes en acht miljard DH. Radicale oplossingen waren nodig om de illegale handel te stoppen.





De Marokkaanse regering zette zware druk op de economieën van Ceuta en Melilla, die grotendeels afhankelijk zijn van de informele handel. In januari hielden de autonome regeringen van Ceuta en Melilla een noodvergadering in Malaga om met een plan te komen om hun economie te redden.





Voorafgaand aan de bijeenkomst beweerde woordvoerder van de Ceuta-regering Alberto Gaitan dat Marokko probeerde de twee steden te "stikken" en riep op tot een passende reactie en een economisch programma dat "niet afhankelijk is van Marokko".





"We moeten een solide toekomst voor onze stad garanderen", voegde Gaitan eraan toe en merkte op dat de twee enclaves moeten optreden, ondanks een gebrek aan daadkracht vanuit Madrid.





Spaanse media

De bevooroordeelde beweringen van El Espanol zijn meer regel dan uitzondering. Spaanse media haalt regelmatig uit naar de Marokkaanse regering. Woorden als "ongepast" en beschuldigingen van "vals spel" domineerden begin april de krantenkoppen in de Spaanse pers. "Marokko profiteert van de chaos van het coronavirus om de maritieme grenzen te verlengen", luidde de kop van dagblad La Tribuna. Dagblad La Voz zei: "de Canarische Eilanden eisen van Spanje een sterk 'krachtvertoon'".





De sensationele krantenkoppen en kritische beweringen kwamen nadat Marokko een aantal wetten had geformaliseerd om haar maritieme grenzen te definiëren in de wateren tussen de kust van de Westelijke Sahara van Marokko en de Spaanse Canarische Eilanden. Dit gebeurde in overeenstemming met internationale voorschriften.





De formalisering vond plaats nadat het parlement in Rabat in december 2019 had gestemd om de wetswijziging aan te nemen. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Arancha Gonzalez Laya reageerde op de formalisering met een rustige en afgemeten reeks tweets, waarbij de nadruk werd gelegd op de sterke relatie tussen de twee landen.

