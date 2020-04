Saoedi-Arabië schaft zweepslagen en stokslagen af

Volgens nieuwe richtlijnen van het Hooggerechtshof van het Golfrijk wordt geseling binnenkort vervangen door gevangenisstraf of een geldboete.

De maatregel is onderdeel van de mensenrechtenhervormingen die door koning Salman en zijn zoon, de de facto heerser van het land, kroonprins Mohammed bin Salman, worden doorgevoerd.





De laatste keer dat geseling in Saoedi-Arabië de krantenkoppen haalde was in 2015 toen blogger Raif Badawi in het openbaar werd gestraft, naar verluidt nadat hij was veroordeeld voor cybercriminaliteit en het beledigen van de islam. Hij zou wekelijks 1.000 zweepslagen krijgen. De wereldwijde verontwaardiging en de berichten dat de zweepslagen bijna tot zijn doden zouden hebben geleidt maakten echter een einde aan dat deel van zijn straf.





Slecht imago

Saoedi-Arabië is bekritiseerd vanwege de gevangenhouding van dissidenten en de moord op journalist Jamal Khashoggi. Critici van het regime zeggen dat Saoedi-Arabië één van de slechtste mensenrechten ter wereld heeft, met een ernstige beperking van de vrijheid van meningsuiting. Kritiek op de regering kan eindigen in willekeurige arrestatie.





Volgens de critici lijkt het nu alsof de geselingspraktijk helemaal zal worden afgeschaft maar de arrestatiegolven van dissidenten onder het regime van de koning en de kroonprins ondermijnen deze bewering. Vrijdag overleed Abdullah al-Hamid , de meest prominente Saoedische mensenrechtenactivist, in de gevangenis na een beroerte die volgens collega-activisten te wijten was aan medische verwaarlozing door de autoriteiten.

