Zwitserland bedankt Marokko met projecteren Marokkaanse vlag op Matterhorn-berg

Het vertoon is bedoeld als dank voor de repatriëring van talrijke Zwitserse onderdanen en als boodschap van hoop en solidariteit van Zwitserland naar Marokko

Het skidorp Zermatt in het zuiden van Zwitserland verlichtte de berg Matterhorn met de kleuren van de Marokkaanse vlag uit solidariteit met Marokko te midden van de coronacrisis. De organisatoren projecteerden de Marokkaanse vlag gedurende 45 minuten.





"Net als Zwitserland heeft dit land in Noord-Afrika hoge bergen en genereert het een belangrijk deel van zijn inkomsten door toerisme", schreef het resort op haar website. Het skidorp en -resort projecteert sinds 24 maart wereldvlaggen op de berg Matterhorn.





"De Marokkaanse regering heeft actief meegewerkt aan de repatriëring van talrijke Zwitserse onderdanen. We danken hen voor hun solidariteit en sturen een teken van hoop", leest de verklaring op de website. Ook de Zwitserse ambassadeur in Marokko, Guillaume Scheurer, becommentarieerde de vertoning in een tweet en zei dat de projectie is bedoeld als boodschap van hoop en solidariteit naar Marokko.









De berg Matterhorn is voor Zwitserland altijd een symbool geweest van kracht en stabiliteit. "Zermatt is overtuigd: zo sterk als de Matterhorn, zo sterk moet de samenleving bij elkaar blijven, verankerd zijn en de storm laten passeren", deelde het resort op haar website.

© MAROKKO.NL 2020