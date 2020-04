Overstromingen in Fez na flinke onweersbuien (video)

marokko 25 apr 16:26

De onweersbuien die vrijdag in een aantal regio's in Marokko plaatsvonden veroorzaakten in korte tijd hevige stortbuien.

De straten van Fez veranderden na een kwartier regen in rivieren. Verschillende verkeersaders in de stad kwamen onder water te staan ​​en meerdere wijken waaronder Zouagha en Bensouda werden volledig geïsoleerd.



Het Nationaal Meteorologisch Instituut (DMN) had op de vooravond van de vastenmaand Ramadan gewaarschuwd voor de onweersbuien met een 'code oranje'.



Er zijn tot dusver geen slachtoffer gemeld. Ook vandaag wordt in de provincies Taounate, Chefchaouen, Al Hoceima, Wazzan en Taza onweersbuien verwacht. © MAROKKO.NL 2020