Iets sterkere stijging aantal coronadoden staat New York

Het aantal coronadoden in de Amerikaanse staat New York is zaterdag weer iets sterker gestegen.

© ANP 2020

Gouverneur Andrew Cuomo meldde 437 nieuwe sterfgevallen tegen 422 vrijdag. Maar hij had ook positief nieuws. Het aantal mensen dat met een corona-infectie in het ziekenhuis wordt opgenomen is gezakt naar ongeveer 1100 per dag. Dat was op het hoogtepunt ongeveer 1300 per dag. Het totaal aantal mensen in ziekenhuizen in de staat ligt op het niveau van 21 dagen geleden, aldus de gouverneur.Cuomo kondigde aan dat op grotere schaal mensen zullen worden getest en onderzocht op antilichamen. Hij gaat een decreet ondertekenen waarmee zelfstandige apothekers ook mensen kunnen testen waardoor meer New Yorkers dat kunnen laten doen.