Gevangenen smeken in uitgelekt geluidsfragment koning Mohammed VI om hulp (audio)

Gedetineerden van de gevangenis in Ouarzazate hebben de Marokkaanse koning gevraagd in te grijpen

De gevangenis in Ouarzazate is zwaar getroffen door het coronavirus. Eerder deze week bleek dat 133 van de 309 geteste gevangenen besmet is met het longvirus COVID-19, dat meldde het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR).





In de geluidsfragmenten uit het hart van de gevangenis in Ouarzazate vertellen gedetineerden over de erbarmelijke omstandigheden en roepen de Marokkaanse vorst op om in te grijpen.









De alarmerende hoeveelheid nieuwe besmettingen was reden voor DGAPR om alle medewerkers en de hele gevangenispopulatie in de gevangenis in Ouarzazate te testen. Tussentijdse onderzoeken tonen aan tot dusver 270 gedetineerden en medewerkers positief zijn getest op het virus. De tests worden daarop uitgebreid naar alle detentiecentra in Marokko.





Preventiemaatregelen DGAPR heeft aan het begin van de virusuitbraak richtlijnen opgesteld voor gevangenen en gevangenispersoneel om infecties te voorkomen, waaronder het gebruik van beschermende mondkapjes en gezichtsmaskers, het verstrekken van beschermende kleding voor het personeel en het gebruik van desinfecterende producten in de faciliteiten. Ook worden nieuwe gedetineerden eerst twee weken afgezonderd alvorens ze zich mogen voegen bij de rest van de gevangenispopulatie.

Ook werken gevangenismedewerkers in twee roulerende groepen. De ene groep werkt twee weken onafgebroken en blijft daarna afgezonderd thuis terwijl de andere groep het werk overneemt. DGAPR benadrukte dat personeel elke twee weken wordt getest op COVID-19; aan het einde èn aan het begin van de twee weken durende shift.

De Marokkaanse koning verleende begin april gratie aan 5.645 gevangenen om de verspreiding van het coronavirus in gevangenissen te beteugelen.

