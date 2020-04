Aantal coronadoden wereldwijd stijgt tot boven de 200.000

Het aantal doden werelwijd door het coronavirus is tot boven de 200.000 gestegen. Dat meldden het Britse persbureau Reuters en de website Worldometer zaterdag.

Het aantal besmettingen zal de komende dagen de 3 miljoen passeren. Dat staat nu op ruim 2.891.000.Het coronavirus stak eind december de kop op in de Chinese stad Wuhan. Inmiddels is het virus in China onder controle, is het over de hele wereld verspreid en zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land.