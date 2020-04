Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 139

In de laatste 24 uur zijn er 139 nieuwe besmettingen bijgekomen en is het aantal besmette personen opgelopen tot 3.897

In de laatste 24 uur is één persoon aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid zaterdagavond. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 159.









Het aantal personen dat is hersteld van het longvirus is in 24 uur toegenomen met 51, het hoogste aantal tot nu toe. Tot dusver zijn 537 mensen hersteld van COVID-19.





De regio Casablanca-Settat passeerde vandaag het symbolische getal van 1.000 besmettingen en noteert met 1.041 gevallen nog steeds het meest aantal bevestigde infecties, gevolgd door Marrakech-Safi (818), Fez-Meknes (503), Tanger-Tetouan-Al Hoceima (502), Daraa-tafilalet (403) en Rabat-Sale-Kenitra (299).

Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.





De regio's Daraa-tafilalet, Marrakech-Safi en Tanger-Tetouan-Al Hoceima maakten de afgelopen dagen grote sprongen in het aantal nieuwe besmettingen. In de gevangenis van Ouarzazate zijn 270 gedetineerden en medewerkers positief getest op het coronavirus. Het aantal neemt nog steeds toe nu de autoriteiten zijn gestart met het grootschalig testen van alle gedetineerden in het land. In de regio Tanger zijn besmettingshaarden ontdekt in fabrieken





Gedurende de vastenmaand Ramadan wordt de avondklok in Marokko aangepast . Het is dan tussen 19:00 uur en 5:00 uur niet toegestaan de deur uit te gaan. De nieuwe avondklok gaat vandaag in, tegelijkertijd met de vastenmaand Ramadan

