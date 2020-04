Spaanse premier belooft meer versoepelingen

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft zijn bevolking nieuwe versoepelingen van de beperkende coronamaatregelen beloofd, als de dalende trend in de cijfers doorzet.

Kinderen

Vanaf 2 mei mag er bijvoorbeeld weer buiten worden gesport, zei hij in een toespraak. Zaterdag meldden de Spaanse autoriteiten voor de tweede dag op rij minder dan vierhonderd nieuwe sterfgevallen door het coronavirus. Sánchez liet weten dat mensen na 2 mei ook de deur weer uit mogen voor een wandeling met iemand met wie zij samenleven. Voorwaarde is wel dat de ontwikkeling van de pandemie "gunstig blijft".Spanje leeft al sinds 14 maart met strenge anticoronamaatregelen. Mensen mogen alleen naar buiten voor boodschappen, medicijnen en als ze vitaal werk doen.Afgelopen week verlichtte Spanje de beperkingen enigszins. Vanaf zondag mogen kinderen een keer per dag onder begeleiding van een volwassene het huis verlaten.Spanje is na Italië het zwaarst getroffen land in Europa.