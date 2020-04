Dagelijks dodental in VS door coronavirus stijgt weer

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 2494 doden als gevolg van het coronavirus geregistreerd. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

De nieuwe dagelijkse sterftecijfers zijn fors hoger dan die op vrijdag. Toen werden er 1258 coronadoden gemeld, het laagste aantal in bijna drie weken. In de VS zijn nu 53.511 mensen overleden aan het virus. Van vrijdag op zaterdag kwamen er ruim 45.000 nieuwe besmettingen bij in het land, in totaal zijn meer dan 936.000 gevallen bekend. Ruim 5 miljoen Amerikanen zijn inmiddels getest op het longvirus.Uit de jongste cijfers van de universiteit blijkt dat wereldwijd bijna 2,9 miljoen inwoners geïnfecteerd zijn. Op 14 april, nog geen twee weken geleden, steeg dat aantal net boven de 2 miljoen uit.