Kim toont teken van leven met brief aan bouwvakkers

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zou een teken van leven hebben gegeven, meldt de Chinese zender CCTV.

Kim heeft een bedankbrief gestuurd naar werklui die bezig zijn met de bouw van Samjiyon City, een stad in het noorden van het land. CCTV citeert het Noord-Koreaanse staatsmedium Rodong Sinmun dat schrijft over de brief. "De medewerkers hadden na het ontvangen van de woorden van dankbaarheid van Kim Jong Un, een uiterst glorieus gevoel en beloofden dat ze zich met nog meer enthousiasme zouden inzetten voor de bouw", schrijft Rodong Sinmun verder.Er circuleren al dagen berichten over de mogelijk slechte gezondheid van Kim Jong-un. Vrijdag bracht een topfiguur van Hong Kong Satellite Television naar buiten dat Kim dood is, aldus media in Hongkong.Zuid-Koreaanse media meldden eerder deze week dat Kim worstelt met zijn gezondheid na een medische behandeling voor hart- en vaatziekten, Maar het kantoor van de president van Zuid-Korea meldde dat er geen aanwijzingen zijn dat Kim ernstig ziek is.China heeft zaterdag een medisch team naar Noord-Korea gestuurd om er advies te geven over Kim, aldus persbureau Reuters.