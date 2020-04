Scholen in Italië gaan in september weer open

De scholen in Italië blijven vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus tot de zomervakantie gesloten. In september zullen ze weer opengaan.

Dat heeft premier Giuseppe Conte gezegd in een zondag gepubliceerd interview met de krant La Repubblica. Hij kondigde ook aan dat met de geplande versoepeling van de coronamaatregelen, "strategisch" belangrijke economische activiteiten snel weer van start moeten gaan, mogelijk al volgende week. Ook moet prioriteit worden gegeven aan productie- en industriesectoren die op de export zijn gericht en die uit de toeleveringsketens dreigen te vallen. Bij het maken van een nieuwe start moet wel altijd rekening worden gehouden met de gezondheid en veiligheid van de werknemers.De regering had de versoepeling van de strenge coronamaatregelen al aangekondigd voor de periode vanaf 4 mei. Het kabinet werkt nog aan de details, zei Conte.Italië is hard getroffen door de ziekte Covid-19. Het land telde zaterdag meer dan 26.000 doden. Sinds 10 maart zijn er strikte beperkingen van kracht. Op 5 maart sloot de regering scholen, universiteiten en kinderdagverblijven. Nu zegt Conte: "Onderwijs is heel belangrijk voor ons en de scholen zullen in september weer opengaan." Tegelijkertijd prees hij de methode van afstandsonderwijs.