'Ziekenhuizen Wuhan zijn weer coronavrij'

De Chinese stad Wuhan, waar de wereldwijde pandemie van het nieuwe coronavirus begon, heeft geen besmette mensen meer in zijn ziekenhuizen.

© ANP 2020

Dat heeft een gezondheidsfunctionaris zondag tegen verslaggevers gezegd. "Het laatste nieuws is dat tegen 26 april het aantal coronaviruspatiënten in Wuhan op nul staat, dankzij de gezamenlijke inspanningen van Wuhan en medisch personeel uit het hele land", zei de woordvoerder van de nationale gezondheidscommissie tijdens een briefing.De stad telde 46.452 gevallen, 56 procent van het nationale totaal. In Wuhan zijn 3869 mensen overleden, 84 procent van het totaal aantal coronadoden in China.Het coronavirus stak eind december de kop op in Wuhan. Inmiddels is het virus in China onder controle, is het over de hele wereld verspreid en zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land.