Transseksuele Marokkaanse influencer: 'Verraad homoseksuele mannen'

De in Turkije woonachtige Marokkaanse transseksuele influencer heeft volgers opgeroepen homoseksuele mannen publiekelijk aan de schandpaal te nagelen.

Naofal Moussa, ook bekend als Sofia Talouni, deed de oproep in een live video op Instagram. In de video riep hij volgers op om dating-apps voor homo's te downloaden om te zien wie in de nabije omgeving actief is op de app. "Dus meiden, je gaat naar de app store. Je typt het woord 'gay' in en dan verschijnen er veel gay-apps". De oproep heeft al geleidt tot slachtoffers; zo zijn een aantal mannen op straat gezet door familie en worden anderen bedreigd en gechanteerd.





Moussa somde een aantal populaire dating-apps op die in Marokko door homo's worden gebruikt en legde uit hoe de apps mannen weergeven op basis van locatie. Met de vele thuisblijvers als gevolg van de preventiemaatregelen tegen het coronavirus is het volgens Moussa zelfs mogelijk iemand te verraden die bij je in de woonkamer zit.





"Dit is je kans", beloofde Moussa de vrouwen die wellicht achterdochtig zijn naar de seksuele voorkeur van mannen in hun omgeving. "De app laat misschien wel je eigen echtgenoot zien die op dat moment in de slaapkamer is, of je zoon terwijl hij op het toilet zit. Je komt misschien je neef tegen. Je oom. Iedereen", voegde Moussa toe. "Je zult de waarheid vinden en hopelijk vertel je mij wat je ontdekt hebt".





Na de oproep circuleerden foto's van meerdere mannen die naar verluidt te vinden zouden zijn in de dating-apps. Volgers van Moussa deelden gevonden afbeeldingen en persoonlijke informatie van de mannen, en in sommige gevallen omvatte de informatie ook telefoonnummers en adressen. Slachtoffers werden daarop overspoeld met bedreigingen.





De video bevatte naast de oproep ook een waslijst aan homofobe en discriminerende opmerkingen. Moussa hekelde homoseksualiteit en beloofde in verzet te gaan als de Marokkaans autoriteiten ooit homoseksualiteit als gelijkwaardig zouden erkennen. "We mogen homoseksualiteit niet erkennen, we zijn een islamitisch land", zei Moussa.



Moussa had meer dan 620.000 volgers op Instagram voordat het bedrijf zijn account deactiveerde. Na het maken van een nieuwe Instagram profiel ging Moussa weer verder en toonde in een live video screenshots die hem door volgers werden opgestuurd.





Strafbaar

In Marokko zijn seksuele handelingen en relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht illegaal en strafbaar volgens artikel 489 van het Wetboek van Strafrecht. Vervolging kan resulteren in een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar en een geldboete van 200 tot 1.000 DH voor het verrichten van "onnatuurlijke handelingen met personen van hetzelfde geslacht". In 2018 zijn 170 mensen berecht wegens homoseksualiteit. In 2017 waren het er 197.

