Saoedi-Arabië heft avondklok gedeeltelijk op, behalve in Mekka

buitenland 26 apr 16:48

De 24 uurs-avondklok blijft gelden in Mekka en in de voorheen in quarantaine geplaatste wijken.

De Saoedische koning Salman heeft de avondklok in alle regio's van het koninkrijk gedeeltelijk opgeheven, meldt staatspersbureau SPA zondag. In Mekka blijven alle maatregelen gelden . De avondklok werd in het islamitische land op 12 april verlengd nadat deze op voor het eerst op 23 maart werd ingevoerd.

Het uitgaansverbod wordt vanaf zondag tussen 9.00 en 17.00 uur opgeheven. Vanaf woensdag 29 april tot 13 mei mogen winkelcentra, groot- en detailhandelszaken weer opengaan.

Saoedi-Arabië heeft 16.299 besmettingsgevallen van het coronavirus en 136 doden geregistreerd.

© MAROKKO.NL 2020