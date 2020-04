Nieuwe besmettingsgevallen in gevangenissen Tanger en Fez

marokko 26 apr 17:03

In de lokale gevangenis van Tanger zijn twee nieuwe besmettingen bevestigd. In zowel de Ras Lma-gevangenis en Burkayez-gevangenis in Fez zijn eveneens gedetineerden positief getest

Dat meldt het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR). Alle positief geteste gevangenen worden onderworpen aan een tweede test om de eerste resultaten te bevestigen.

Van vier andere gevangenen uit detentiecentra in Oujda, Tetouan en Saleé die eerder positief werden getest zijn inmiddels twee keer negatief getest. Gezondheidsautoriteiten in het land eisen dat coronapatiënten tweemaal negatief testen op het coronavirus voordat ze als negatief of volledig hersteld kunnen worden beschouwd.

Gezondheidsautoriteiten zijn onlangs gestart met het testen van alle gedetineerden in Marokko . Het besluit kwam nadat afgelopen week meer dan 270 gedetineerden en gevangenismedewerkers positief testten op het longvirus COVID-19.