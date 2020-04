Hoge Raad Marokko: Begraven zonder wassing toegestaan

De Hoge Wetenschappelijke Raad van Marokko heeft een fatwa uitgevaardigd waarmee mensen die overlijden aan de gevolgen van het coronavirus begraven kunnen worden zonder rituele wassing.

De uitspraak van zaterdag is bedoeld om mortuarium-personeel te beschermen tegen het coronavirus. De wassing is één van de belangrijkste stappen van islamitische begrafenisrituelen.





Nabestaanden voeren de wassing met heet water meestal uit binnen enkele uren na het overlijden. De enige uitzondering voor de rituele wassing geldt wanneer de overledene verminkt is of als martelaar is gestorven. Mensen die sterven aan de gevolgen van het longvirus COVID-19 worden beschouwd als martelaren, leest de verklaring van de Raad.





De fatwa is de laatste in een reeks begrafenisgerelateerde maatregelen die Marokko heeft geïmplementeerd om de verspreiding van het longvirus te voorkomen. Vlak na het uitroepen van de noodtoestand werden al een aantal maatregelen ingevoerd. Zo is het aantal familieleden die een begrafenisceremonie mogen bijwonen beperkt tot maximaal zeven personen. Ook is het niet meer toegestaan het stoffelijk overschot te vervoeren van de ene naar de andere stad, overledenen worden dus in dezelfde stad begraven als waar ze zijn komen te overlijden.





De maatregelen blijven actief zolang de noodtoestand in het land geldt. De noodtoestand eindigt zoals gepland op 20 mei

