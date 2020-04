Toename aantal coronadoden Frankrijk vlakt verder af

Het aantal nieuwe sterfgevallen door corona in Frankrijk was zondag een stuk lager dan zaterdag.

© ANP 2020

Het ministerie van Volksgezondheid meldde 242 doden tegen 369 zaterdag. De stijging van het aantal nieuwe sterfgevallen in Frankrijk blijft daarmee afvlakken. Het totaal staat nu op 22.856. De cijfers wijzen erop dat de lockdownmaatregelen in Frankrijk de verspreiding van het virus hebben vertraagd.De Franse premier Edouard Philippe presenteert dinsdag in het parlement de plannen van zijn regering om de beperkende maatregelen te versoepelen. Frankrijk zit sinds 17 maart grotendeels op slot om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen duren tot 11 mei.