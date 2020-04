Besmettingsgraad corona in staat New York zakt onder 1

buitenland 26 apr 18:42

De autoriteiten in de Amerikaanse staat New York hebben de besmettingsgraad per coronapatiënt teruggebracht tot 0,8. Dat betekent dat iemand die het virus draagt gemiddeld minder dan een andere persoon aansteekt.

© ANP 2020 Dat maakte de gouverneur van de staat Andrew Cuomo zondag bekend tijdens zijn dagelijkse briefing. Cuomo noemde het "goed nieuws" en een gevolg van de beperkende maatregelen die de staat heeft genomen. De afgelopen 24 uur registreerde de zwaar door corona getroffen staat 367 nieuwe sterfgevallen tegen 437 een dag eerder. Zaterdag was de toename weer iets groter dan de voorgaande dag.