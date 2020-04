Britse premier Johnson terug in ambtswoning Downing Street 10

buitenland 26 apr 20:55

De na zijn coronabesmetting zo goed als herstelde Britse premier Boris Johnson is zondag teruggekeerd in zijn ambtswoning op Downing Street 10 in Londen.





In Groot-Brittannië zijn nu een maand lockdown-maatregelen van kracht vanwege het virus. Onlangs werden die verlengd tot 7 mei. Zaterdag maakte de regering bekend dat iedereen die vanuit het buitenland naar Groot-Brittannië reist, verplicht twee weken in quarantaine moet. © ANP 2020 Dat meldden diverse media. Zaterdag laat werd bekend dat Johnson, die geveld was door het coronavirus, maandag weer aan het werk gaat. De premier werd 5 april opgenomen in het ziekenhuis vanwege de coronabesmetting en een dag later naar de intensive care overgebracht toen zijn situatie verslechterde. Precies een week later werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Sindsdien herstelde op zijn privéadres van Covid-19.In Groot-Brittannië zijn nu een maand lockdown-maatregelen van kracht vanwege het virus. Onlangs werden die verlengd tot 7 mei. Zaterdag maakte de regering bekend dat iedereen die vanuit het buitenland naar Groot-Brittannië reist, verplicht twee weken in quarantaine moet.