Aantal coronabesmettingen Marokko toegenomen met 168

In de laatste 24 uur zijn twee personen aan het virus overleden, meldt het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid zondagavond. Het aantal doden is daarmee opgelopen tot 161.

Mohamed Lyoubi van de afdeling epidemiologie van het Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt dat de cijfers een vertekend beeld kunnen geven met betrekking tot de geografische vertegenwoordiging van COVID-19 infecties in Marokko omdat bij de bepaling van het aantal besmettingen wordt gekeken naar de woonplaats van een patiënt en niet naar de plek van besmetting.

Het aantal besmettingen nam de afgelopen dagen fors toe in de regio Daraa-tafilalet. In de gevangenis van Ouarzazate zijn 270 gedetineerden en medewerkers positief getest op het coronavirus. Naar verwachting zal het aantal de komende dagen toenemen nu de autoriteiten zijn gestart met het grootschalig testen van alle gedetineerden in het land.