Eerste repatriëringsvlucht uit Marokko geland op Schiphol

De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko met een groep Nederlanders is maandag rond 00.30 uur geland op luchthaven Schiphol.





Op Twitter meldde minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok toen het toestel nog onderweg naar Nederland was: "Goed nieuws. De eerste vlucht uit Marokko met gestrande reizigers in urgente situaties is op weg naar Nederland. Dank aan de Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking. We blijven er hard aan werken dat ook de overige reizigers veilig thuiskomen."









Minister Blok wilde eerder deze week niet ingaan op signalen dat dit weekend een aantal van de Nederlanders die vastzitten in Marokko, naar Nederland zou terugvliegen. Hij had bij de autoriteiten in Marokko aangegeven om in ieder geval eerst de " schrijnende gevallen " te laten terugkeren. Het gaat dan om mensen met medische klachten of mensen met sociale redenen in verband met de situatie thuis. Hoeveel dat er zijn, wil de minister ook niet zeggen.





In Marokko zitten nog zo'n 2.700 Nederlanders vast. In de Tweede Kamer nam de irritatie over het Marokkaanse beleid toe. "Het is onacceptabel dat Marokko zijn luchtruim gesloten houdt", verklaarde Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 toen de Kamer werd bijgepraat over de repatriëring van Nederlanders.





Volgens de Marokkaanse Minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita heeft Marokko de terugkeer van Nederlanders nooit tegengehouden. Bourita hekelde de " discriminerende houding " waarmee Belgische en Nederlandse autoriteiten onderdanen van Marokkaanse afkomst behandelden bij repatriëringsverzoeken voor in Marokko gestrande reizigers.





Nederland zou naar verluidt een dertigtal vluchten hebben georganiseerd voor "autochtone Nederlanders". Pas daarna zou er aandacht zijn geweest voor mensen met de dubbele nationaliteit.

