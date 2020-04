Scholen weer open in belangrijkste steden van China

Veel jongeren in twee belangrijke Chinese steden konden maandag na ruim drie maanden weer naar school.

Mondkapjes

Speciale kamers

In het land worden steeds meer beperkingen versoepeld die zijn ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De tienduizenden scholieren in Peking en Shanghai krijgen wel te maken met extra controles. Zo wordt hun temperatuur gemeten bij de schoolpoorten. Ook moeten leerlingen een groene code hebben op een app die hun besmettingsrisico berekent."Ik ben blij. Het is te lang geleden dat ik mijn klasgenoten heb gezien", zegt een 18-jarige scholiere in Shanghai. "Het was zwaar om thuis de hele dag voor de computer te zitten. Het was lastig om zo te leren."Een tiener in Peking vertelt persbureau AFP dat hij het zekere voor het onzekere neemt. "Ik heb mondkapjes, vuilniszakken en desinfecteringsmiddel meegenomen", stelt de jongen, die voor het eerst in maanden ook weer de metro nam.Staatsmedia tonen beelden van scholieren die mondkapjes dragen in klaslokalen in Peking. Sommige scholen in de Chinese hoofdstad zouden de heropening vooraf hebben geoefend met nepscholieren.In Shanghai hebben sommige onderwijsinstellingen volgens de overheid speciale kamers aangewezen om jongeren met verdachte lichaamstemperaturen in te isoleren. Bij een van de scholen in die stad stad spoot een man maandag desinfectiemiddel rond bij de ingang.Nog niet alle klaslokalen zitten weer vol. Het verschilt per metropool welke leerlingen alweer aan de slag kunnen. In de miljoenenstad Wuhan, waar het virus voor het eerst opdook, gaan middelbare scholen pas op 6 mei weer open.