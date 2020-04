Dodental coronavirus Spanje stijgt weer sterker

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is met 331 gestegen naar 23.521.

Er stierven enkele tientallen patiënten meer dan een etmaal eerder, toen het laagste aantal coronavirus-gerelateerde sterfgevallen (288) in ruim een maand werd gemeld. Spanje heeft wereldwijd het hoogste officiële dodental na de Verenigde Staten en Italië. Toch is de strenge lockdown in het land zondag een beetje versoepeld. Toen mochten kinderen voor het eerst in anderhalve maand weer buiten spelen.De Spaanse autoriteiten hebben tot dusver bij 209.465 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn geraakt met het virus.