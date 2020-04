Ophef om beelden gewelddadige stiefmoeder (video)

Beelden van de opgefokte vrouw die de jonge Hamza verbaal en non-verbaal toetakelt heeft geleidt tot ophef in Marokko.

In de video is te zien hoe de vrouw de jongen mishandeld omdat hij geweigerd zou hebben de keuken te verlaten. De vrouw is naar verluidt de stiefmoeder van de jongen.









Voordat de vrouw op het kind begon in te slaan gooide ze eerst borden naar de gootsteen waar op dat moment haar stiefzoon stond. De vader van de jongen probeerde tussenbeide te komen en vroeg de vouw wat haar mankeert.

"Blijf uit de buurt van de keuken", herhaalde de vrouw hysterisch. "Dit is niet jouw keuken", antwoordde de jongen in een poging voor zichzelf op te komen. "Ik heb je boterham daar neergelegd, waarom ben je hier?", schreeuwt de vrouw terug. "Hij mag niet naar mijn keuken komen", zei de vrouw en richtte zich tot de vader van de jongen.

"Je maakt me ziek", roept de man terug, suggererend dat dit niet het eerste gewelddadige incident is. "De keuken is voor vrouwen, kom hier niet meer", riep de vrouw. "Dit is mijn huis", riep de jongen terug. De opmerking raakte een gevoelige snaar gezien de gewelddadige reactie die daarop volgde. De vrouw schopt en slaat en gooit zelfs haar sandaal naar het kind.

Het blijft onduidelijk wie de beelden heeft opgenomen maar de gehandicapte jongeman keek meermaals naar de camera terwijl hij met tranen op de grond zit.

De beelden worden massaal gedeeld op sociale netwerken. Mensen roepen de autoriteiten op de vrouw op te sporen en straffen. Het gezin uit Tanger is inmiddels geïdentificeerd en de vrouw is gearresteerd.

De vrouw riskeert volgens Artikel 485 van het Wetboek van Strafrecht een gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar.

