Klopjacht op gevluchte coronapatiënt Tanger

Een coronapatiënt verliet zondagochtend zonder toestemming het Duc de Tovar-ziekenhuis in Tanger

De 65-jarige man uit Bir Chifa in Tanger werd tien dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis nadat hij positief werd getest op het coronavirus. De man werd aangestoken door zijn echtgenote die werkzaam is bij een visverwerkingsfabriek in Awama.





De autoriteiten startten een klopjacht om te voorkomen dat de man anderen zou besmetten met het aanstekelijke longvirus COVID-19. De politie wist de man zondagavond in Tetouan in de kraag te vatten.

